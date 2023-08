KAS RAHVAS JULGEB SEKSPOODI MINNA? „Räägime kõigest nii vabalt, nagu tutvustaks uusi leiva- ja saiatooteid!“

Erootikapoe Hot Lips omanik Timo Majuri toob välja, et eesti inimesed pole sekspoodides häbelikumad kui näiteks soomlased. „Eripära on rohkem selles, et soomlased ostavad kohapeal impulsiivsemalt kui eestlased. Eestis elavad täisealised inimesed uurivad tihtipeale eelnevalt netist erootikatooteid ja võrdlevad meie hindu maailmaturu omadega,“ sõnab ta, kinnitades, et neil on hinnad pigem soodsamad.