SÕJAKOKKUVÕTE | Vene turistid annekteerisid 35 kilo toitu

Raadio Vaba Euroopa avastas tõendeid selle kohta, et Venemaa tulistab Ukrainat samade tiibrakettidega, mille Kiiev andis venelastele 1999. aastal kokkuleppe raames tarbitud Vene gaasi võlgade katteks. Ajakirjanikud said lepingu teksti ja üle antud rakettide arvude nimekirja enda kätte ning võrdlesid neid nende tiibrakett Kh-55 numbritega, mida Vene armee on Ukraina vastu kasutanud. Nii avastati nimekirjast vähemalt kümmekond raketti, mille Venemaa lasi Ukraina linnade pihta – osa neist tulistasid alla ukrainlaste õhutõrjejõu ning osa tabasid elumaju. Mõned alla tulistatud rakettidest on nüüd hoiul Kiievi kohtuekspertiisi uurimisinstituudis.