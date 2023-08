FOTO | Narva piiril peeti kinni Vene kodanik, kes üritas Eestisse tuua apteegikaane

Tolliametnikule selgitas reisija, et tal jäi Venemaal kaaniravi pooleli, mistõttu võttis kaanid kaasa, et saaks Eestis ravi jätkata. Ette oli tal näidata ka ostutšekk kaanide eest.

Reisijat teavitati, et kaitse all olevaid liike võib kolmandatest riikidest tuua vaid CITES lubade olemasolul. Kuna reisijal lube kaanide kohta ette näidata ei olnud, võeti nad Eesti riigi omandisse. CITES reeglite kohaselt on vaja elusisendid võimalusel saata tagasi nende päritolukohta. Kui see ei õnnestu, antakse elusisendid loomaaeda. Pärast läbirääkimisi erinevate pädevate asutustega võttis Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed kaanid teaduse ja loodushariduse eesmärgil oma hoole alla.