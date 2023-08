JUHTKIRI | Mitmemõttelisuste pildumine riiklikul tasandil on lubamatu tegu, mis maksab kätte usaldusväärsuse kaotamise kaudu

Rahandusminister Mart Võrklaev sõnab Õhtulehele, et selline ebaeetilisus ei jätnud talle muud võimalust, kui loobuda lisataotluse kinnitamisest. Presidendi kantselei direktor Peep Jahilo aga ütleb avalikus pöördumises, et meedias avaldatu on väär ning et Kadriorg ei kauple seadustega. Kantselei ametnikud olla talle kinnitanud, et keegi neist ei ole kedagi valitsusest valiku ette seadnud.

Siis aga poetab Jahilo kummalise lause: „Küll olen pannud poliitikutega igapäevaselt suhtlevatele kantselei ametnikele südamele, et selles suhtluses puuduks ülevoolav mängulisus või iroonia kasutamine retoorikavõttena, mida võib lõpuks tõlgendada mitmeti, ka eksitavalt.“

Nii et keegi ikkagi võis esitada palve, rüütatuna killurebimisesse, mida annab mõista nii, nagu on parasjagu vaja?

President Kersti Kaljulaid kandis riigikogus pusa lausega „Sõna on vaba“. Kuid sõnadel on tähendus ja nendest moodustuvad laused, mis võivad määrata ühe või teise institutsiooni usaldusväärsuse. Sõnadega saab nalja teha, kuid samas on olukordi, kus see on lubamatu. Mitmemõttelisuste pildumine riiklikul tasandil ongi lubamatu tegu.

Praegu on löögi all Eesti riigi peamiste struktuuride usaldusväärsus. Selliseid kahtlustusi poleks vaba ja demokraatliku Eesti valitsuse ja presidendi kohta oodanud.