PUUGIUPUTUS KA LINNAS! Rängalt haigestunud nooruk: „Järjepidevalt on purjus inimese tunne. Kõik kondid valutavad, isegi sõrmeluud.“

Puugihooaeg on praegu haripunktis ning kutsumata külalise võib kehalt leida nii metsas kui ka linnapargis. „Ärkad hommikul üles ja on selline tunne, nagu oleks teenindajana lõpetanud just 16tunnise vahetuse,“ kirjeldab oma kannatusi raskelt haigestunud noormees, kes leidis kehalt seitse puuki.