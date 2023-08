Reima talvekombe - sobiv riietus külmaks talveks

Mida täpsemalt valida, kui sinu aktiivne laps armastab absoluutselt iga ilmaga õues mängida?

Kas Reima Lappi, Kurikka või hoopiski mõni teine mudel? Kõik Reima kombed on mugavad ja kvaliteetsed, kuid sobiva leidmiseks on olulised lapse vanus, suurus ja mudeli funktsionaalsus. Lapsele talvekombet valides tuleks pöörata tähelepanu korralikule voodrile, et ka jahedamatel päevadel oleks lapsel hea ja soe olla. Peale korralike õmbluste vaata üle ka kombe teised funktsioonid, näiteks, et kapuuts oleks eemaldatav, vöökoht reguleeritav ja tallakummid olemas, ning et ei hakkaks külm rahulikul jalutuskäigul lasteaeda ega palav kelgumäel möllates.

Teame ju küll, et üks ajaröövija ja üldse väga tüütu tegevus on lastel riiete selgapanek ja seljast äravõtmine. Neile endale ei meeldi see, ega ka vanematele — no kui on vaja hommikul lasteaeda või mänguväljakult tuppa multikaid vaatama minna, siis ikka kiiresti! Tihtipeale on riided seljas niisked ja võtab päris palju aega, et see väike käekene sealt varrukast hästi välja tuleks.

Selleks, et keha ei higistaks ega külmetaks, võib Reima kollektsioonist leida innovaatilisest Reimatec materjalist üleriideid igale maitsele. Üheks väga tõhusaks valikuks on kindlasti Reimatec talvekombe Lappi, mis on 100% tuule- ja veekindel. Teibitud õmblused tagavad veekindluse ja parima mugavuse ka kõige vihmasemal päeval.

Kuna lapsed kasvavad erineva kiirusega, siis ei tasu kombet valides pelgalt vanuselisest soovitusest lähtuda, arvestada tuleks ka kombe päris mõõtudega. Reima pakubki hõlpsaid näpunäiteid, millise suurusega talvekombed peaksid konkreetsele vanusele sobima.