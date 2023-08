ELEKTRI JÕUD: Epp Petrone saunas laamendanud joodikut tuli taltsutada taseriga

Surakas elektrit võtab pahalase vaguraks ja on kindlasti püssikuulist ohutum. Politseiniku esimene relv on sõna, kuid juhtub, et sellest sugugi ei piisa. Ajakriitilises olukorras saavad politseinikud kasutada ka taserit, et kaitsta ennast koera või inimese rünnaku eest. Eelmisel nädalal läks taser käiku, kui purjutajad laamendasid kirjanik Epp Petrone saunas.