KARM VÄIDE: kas presidendi kantselei küsis seaduste väljakuulutamise eest raha? Rahandusministeeriumi kantsler: küsijaks oli Toomas Sildam

Seda tüüpi kõnesid pidas üks presidendi kantselei tippametnik ja need jõudsid rahandusminister Mart Võrklaevani (Refomierakond), eri ametnikeni, sh ministeeriumi kantslerini, veel mitme inimeseni ja lõpuks ka valitsusse, kirjutab juhtumi avalikustanud Postimees. Intervjuus Postimehele tunnistas rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks, et see kantselei ametnik oli president Alar Karise sisenõunik Toomas Sildam. „Kindlasti ma ei esitanud nõudmist stiilis, et teie andke raha ja siis meie kuulutame eelnõud välja,“ ütles Sildam kommentaaris Postimehele.