TORMIBLOGI | Saaremaal sadas hiidrahet, äike hajus õhtuks ära

Tormi kolmanda taseme hoiatus on välja antud saartel, Läänemaal, Pärnumaal, Viljandimaal, Valgamaal ja Võrumaal. Teise astme hoiatus on Raplamaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Tartumaal ja Põlvamaal, mis tähendab, et ilm on ohtlik. Mujal Eestis on esimese taseme hoiatus, mille kohaselt võib ilm olla teatud olukordades ohtlik. Torm on juba murdnud palju puid ja oksi, mis on tekitanud hulgaliselt rikkeid üle Eesti ja hetkel on elektrita ca 4000 klienti.