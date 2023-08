TORMIBLOGI | OHTLIK ILM! Päästeamet palub elanikel valmistuda tugevaks tormiks, Saaremaal sajab hiidrahet

„Keskkonnaagentuuri ilmateenistus on Eesti lääne- ja lõunaosale edastanud 3. taseme tormihoiatuse, mis tähendab, et ilm on eriti ohtlik. On oht elule ja tervisele ning tuleb olla tähelepanelik ja valmistuda ka tormist tingitud ebameeldivusteks,“ selgitas päästeameti vastutav Janar Kärner.