TORMIBLOGI | Elektrita on veel 13 575 majapidamist

„Meie jaoks on prioriteet võimalikult kiiresti rikked likvideerida ja oleme suurendatud jõududega tööl kahes vahetuses. Kuna torm on öö jooksul kogunud veel jõudu, siis on uusi rikkeid juurde tulnud üle Eesti ja tuleb veel. Tugevad tuuled ja äike kahjuks aeglustavad rikete lahendamist, kuna sellistes tingimustes on see eluohtlik. Paneme ka inimestele südamele, et kõiki hoiatusi järgida ning hoiduda ka katkistest elektriliinidest kuna see on eluohtlik,“ lausus Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.