Sünoptik Kairo Kiitsak: võib oodata tõeliselt troopilist ööd!

„ Pühapäeva päeval liigub soe front üle Eesti põhja poole. Eesti läänepoolses osas on veel lühiajaliste, ent tugevate äikesevihmade tõenäosus. Iseasi, kas soojal frondi on veel jaksu äikest põhjustada või mitte. See on kahtlane. Tavaliselt päevasel ajal nende mõju raugeb, pilvede vertikaalne areng on piiratud. Mõni mudel siiski võimaluse annab,“ kirjutab Kiitsak Facebookis.