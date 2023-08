Perearst käib sundvalduse tõttu kohut

Nimelt andis Tallinna linnaplaneerimise amet tänavu 8. märtsil käskkirja tehnorajatise talumiskohustuse kehtestamiseks Raudtee tänaval asuvale kinnistule Elektrilevi OÜ kasuks.

Tallinna linna esindaja on selgitanud, et kaebaja peab sundvalduse seadmist otstarbetuks, ei soovi kilbi ümber paigutamist ja on seisukohal, et liitumise korrastamise järele puudub vajadus.