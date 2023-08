OTSEBLOGI | Ukraina asekaitseminister: lõuna suunal oleme esimesest Venemaa kaitseliinist läbi murdnud

Rünnakud Venemaa poolt okupeeritud Krimmi naftahoidlale on vältimatud, ütles Ukraina ametnik pärast teateid ööl vastu neljapäeva toimunud droonirünnakutest Feodosias.

Ukraina presidentVolodõmõr Zelenskõiütleb, et terroristid on Ukrainase lennutanud juba vähemalt 1961 drooni Shahed, millest märkimisväärne hulk on alla tulistatud.