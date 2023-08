Tallinna sotsiaalmaja võitleb kahjuritega

Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse nõuniku Helen Lille sõnul on Tallinna linnavaraamet tellinud Erika 13a hoonesse lutika- ja prussakatõrjet vajaduspõhiselt, see tähendab korterite kaupa: „Tõrjet tehakse konkreetsetes korterites ja ruumides kaks korda kahenädalase vahega kuni 31. detsembrini.“ Kuna tegemist on inimeste eluruumidega ja suhteliselt delikaatse teemaga, siis enamat linnaosa ei avalda.