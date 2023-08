SÕJAKOKKUVÕTE | Laevade pommitamine

Rünnaku mereväe laevadele pandi toime Ukraina julgeolekuteenistuse ja Ukraina mereväe ühisoperatsiooni käigus, ütles üks allikas CNNile. Ta kinnitas, et laeva, mille pardal oli umbes 100 Vene sõjaväelast, ründas 450 kilogrammi dünamiidiga laetud meredroon. Ühismeediasse postitatud videotes on näha, et sõjalaev on tugevalt kaldus ja teda pukseeritakse sadamasse. Vene võimud pole avalikult kinnitanud, et see oleks mingeid kahjustusi saanud.