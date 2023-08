JUHTKIRI | Peale hoidiste hoiustamise võib korras kelder olla ka elupäästjaks

Sama masti on meie suhtumine Ukraina sõtta. Psühhoanalüütik Ants Parktal on öelnud Tiina Jõgedale saates „Minu mängureeglid“, et eestlaste tohutu abivalmiduse taga on lisaks esivanemate traumaparandusele vajadus maandada hirme ajaloo kordumise ees.

NATO vihmavari pole kuhugi kadunud. Me pole üksi, meil on kaitse. Kuid tark on ka ise selleks midagi teha. Sestap on vaid hea nõu vaadata oma kodused varjumiskohad üle.

Muidugi, hoolsa pererahva kelder on alati korras. Seda pole tehtud kolikambriks, kus hoiustada „Eesti matuse“ kombel aastakümnete taguseid hoidiseid. Elu on aga paraku näidanud, et keldri kultuurikihtide koristamine meenub viimases hädas. Ennetagem siis seda.

Nõukaaegse elamuehituse keldrid on soojad ja kitsad kohad. Sageli polegi sinna majarahval asja. Nüüd tasub küsida oma ühistu käest, mis korras keldrid on? Või korraldada suisa majatalgud? Kontrollida tuleks, ega sinna ole korjunud erinevat elutegevuslikku läbu; kas tehnosüsteemid on hästi kaitstud ning vahest oleks nutikas soetada abivahendeid, mis tagaks elementaarsete süsteemide nagu veeringlus toimimise. Keldrite varjumiskindluse parandamiseks saab suuremates asulates taotleda päästeametilt toetust.