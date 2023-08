KÜLL VENEMAA AITAB! Nigeri riigipöörajad ähvardavad Euroopat uue pagulaslainega

„Me ei taha ainult prantslasi, nemad on meid rüüstanud alates 1960ndatest – nad on olnud siin kogu aja ja midagi pole muutunud,“ avaldas Al-Jazeerale oma vaateid meeleavaldaja Issiaka. Nagu võis lugeda loosungitelt, annaksid nad parema meelega võimaluse Kremlile ning Wagneri palgasõduritele, nii nagu naabrid Burkina Faso ja Mali. Kõik kolm riiki asuvad Sahelis, kuivusest, vaesusest ja vägivallast vaevatud Lääne-Aafrika piirkonnas Sahara kõrbe all. Erinevalt viimaste aastate jooksul korduvalt riigipöördeid üle elanud naabritest paistis Niger viimase ajani silma stabiilsusega. Kolme aasta eest toimunud üldvalimised olid 1960. aastal Prantsusmaa koloniaalikke alt vabanenud riigis esimesed, mille käigus toimus võimu rahumeelne üleandmine. Eelmisel nädalal vahi alla võetud presidenti Mohamed Bazoumi (all pildil) peeti lääneriikide liitlaseks ning valgustatud riigipeaks, kellel oli olemas ka plaan islamiradikaalide nuhtluse lahendamiseks – pakkuda neile mitte ainult kuule ja pomme, vaid alternatiive elus hakkamasaamiseks. Äärmuslus tõmbab ju tihtilugu vaesuse käes kannatavaid või muul põhjusel õnnetuid inimesi ligi.