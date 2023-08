Ellujäämisõpetaja: sõda kardetakse rohkem kui elektrita majapidamist

Toomas Tõnissoni (68) käed on suured ja tugevad. Kui ta terekäe ulatab, siis see justkui neelab tervitaja kämbla endasse. Tõnissonile meeldib asju ise teha. Olgu siis sepikojas rauda taguda või ellujäämisõpetust jagada. Viimased 30 aastat on ta end koolitanud ja teisi harinud just elanikkonnakaitse valdkonnas. Õpetanud, kuidas looduses hakkama saada. Linnas ka. Näiteks mida teha, kui on suurem kriis, elekter on läinud ja kraanist enam vett ei tule.