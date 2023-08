Seeni jagub! Mitu ämbrit korjanud järvamaalane: „Kuidagi äkki lõi metsad täis.“

Eestlane ei anna naljalt oma seenekohti välja, ent Facebooki seenehuviliste grupis käib siiski vilgas kiitlemine. Nimelt jagavad grupi liikmeid muljeid ja fotosid, millist seenesaaki on nad tänavu metsast välja toonud. Või just vastupidi – mõnes kohas on niivõrd kuiv olnud, et otsi seeni lausa tikutulega taga ja ka siis leiab vaid mõne kribu.