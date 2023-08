VESIROOSIDE VALITSEJA | Kõrtsiteenija, kelle saatus tegi tähtsaks prouaks ning kes üksilduse leevendamiseks pidas pidusid - ja veel milliseid!

Neist kõige eredamalt on mulle meelde jäänud kunagine lapsepõlvenaaber igivanast mitme korteriga puumajast – üksik vanaproua, kes elas ülemisel korrusel, see oli tervenisti tema käes. Sündinud oli ta millalgi 19. sajandi lõpukümnenditel, kas just Lenini kaasaegsena, aga Hitleri kanti juba küll. Nooruses, tsaariajal, oli ta olnud kõrtsiteenija, kuni temast paarkümmend aastat vanem jõukas ja lugupeetud trükimeister – kõrtsimehe poeg – verinoort, vaid 15aastast neiut märkas, talle kõigepealt lapse sigitas ning siis ausa mehena temast paugupealt rikka ja tähtsa proua tegi.