Politsei otsib Narvas kadunud 23aastast Mukhammadalit

Neljapäeva hommikul andsid murelikud lähedased politseile teada, et pole saanud kontakti Mukhammadaliga, kellega neil oli viimati kontakt 27. juulil. Peale seda ei ole lähedastele teada, kus mees viibib või kellega aega koos veedab. Mees elab Narvas, kuid oma kodukohas teda ei ole.

Mukhammadali on 183 cm pikk. Tal on musta värvi juuksed, ta on tumedama nahatooniga, tumedate silmadega ning ta kannab prille.