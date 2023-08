IDAPIIRI ÜLETAVAD BUSSID: Eesti-Venemaa vahet saalib siiani meeletult palju inimesi

Lux Expressi juhatuse liige Ingmar Roos sõnas, et võrreldes paari aasta taguse ajaga sõidab busse Venemaa poole tunduvalt vähem. „Hetkel teenindame Tallinn-Peterburi bussiliini viie väljumisega päevas.“ Seoses koroonaaastate ja sõja algusega on need arvud kõikunud. ERRis kirjutati, et vahetult enne sõja algust käis Talinna ja Peterburi vahel Lux Expressi buss 3–4 päevas, sõja alguses 7–8. „Lisaks Lux Expressile teenindab Tallinn-Peterburi bussiliini veel neli bussiettevõtet, seal hulgas Venemaal registreeritud firmad,“ sõnas Roos.