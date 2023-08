PORNO LEVITAMINE KÄTTEMAKSUKS? „Intiimsed kaadrid on üks vahend, kuidas hilisemalt manipuleerida ja ähvardada, et nõrgem pool alluks ja suhtes püsiks.“

Üleilmselt on üha sagenev probleem kättemaksuporno või deepfake-porno levitamine. Esimesel puhul on tegemist internetiahistamisega, mille puhul kurjategija postitab kättemaksuks pornograafilisi fotosid või videoid ohvrist internetti ilma viimase nõusolekuta. Juhul, kui ohver ei käitu nii nagu intiimsete kaadrite omaja tahab. Deepfake-porno puhul kleebitakse ohvri näopilt mõnele alastipildile või videole. Seejuures võib digitöötlus olla nii korralik, et pole arugi saada, kas tegu on ehtsate või võltskaadritega.