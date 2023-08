Valgas leiti 500 aasta vanune pitsat, mis kuulus piiskop Alberti sugulasele

Keskaegse klapiga hõbedast pitsati leidis harrastusotsija tänavu mais ja see ei olnud arheoloog Erki Russowi sõnul toonast kultuurmaastikku hinnates esmapilgul loogilises kohas. Täpset kohta ega leidja nime ei avaldata. Tänaseks on taoliseid pitsateid Euroopas teada väga vähe, alla kümne Skandinaavias, kaks Saksamaal ning peale ühe erandi on kõik hõbedast. Valgast pole keskaegseid leide suurt välja tulnud. Seega on pitsatileid oluline nii keskaegse Valga kui ka Euroopa kohta.

„Pitsatil oleva nime ja vapikujutise järgi teame, et ese kuulus Fredrik van der Ropele, kuid millisele paljudest van der Rope suguvõsa Frederikidest on juba veidi keerulisem hinnata,” rääkis Russow mehest, kelle kauge esivanem oli piiskop Alberti vanem vend Theodoricus de Raupena. Piiskop Alberti (Riia piiskop 1201–1229) valitsusajal viidi lõpule Liivi- ja Eestimaa ristiusustamine ning asutati piirkonna esimesed suured linnad (Riia, Tartu, Tallinn).

Alberti vanem vend on Rope suguvõsa alusepanija, kelle järeltulijate seas leidus nii suurmaaomanikke, toomhärrasid kui ka Tartu piiskop. Hõbepitsati omanikuks võiks olla see Frederik, kes oli 1430.–1440. aastatel Tartu piiskopi vasallide pea ning kes hiljem läks Saksa ordu teenistusse.

Teiste kujult sarnaste pitsatite põhjal peaks äsjane leid olema 15. sajandi keskpaigast. „Keskajal toimusid Valgas sagedasti Liivimaa maaisandate ja nende seisuste nõupidamised – Liivimaa maapäevad. Tundub, et Frederik võis ühel sellisel maapäeval pitsati kaotada,” rääkis Russow.

Hõbedast valmistatud pitsateid on Eestist teada veel kaks - Oleviste kiriku Maarja kabeli pitsat ja Tallinna kullaseppade pitsat, kuid Valgast leitud Rope pitsat on esimene maapõuest päevavalgele tulnud hõbepitsat ning esimene klapiga pitsat Eestist.

Ivar Leimus Ajaloomuuseumist ütleb, et see erakordne leid. Tema sõnul on õhkõrn võimalus leida mõni dokument arhiividest, mis on kinnitatud hiljuti leitud Rope pitsatiga, ent pigem mõnest välismaa arhiivist.

Leidja on kultuuriväärtusega leiu eest pälvinud leiuautasu. Arheoloogid rõhutavad, et leidudest tuleb ja tasub teada anda, sest sageli võivad ka pealtnäha tähtsusetud esemed pakkuda Eesti vanema ajaloo kohta uut ja olulist teavet.