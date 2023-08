Venemaale sõjatehnika vedamises süüdistatav Eesti kodanik vaidlustas väljaandmise USAle

Tänavu kevadel teatas FBI, et vahistas koostöös kaitsepolitseiga 45aastase Eesti kodaniku Ševljakovi, kes aitas Vene sõjaväele USA elektroonikat eksportida. Süüdistuse järgi aitas ta Vene sõjaväel omandada USA tooteid, sealhulgas radarikomponente ja häkkimistarkvara. Süüdimõistmise korral ootab meest kuni 20 aastat vanglat.

Juulis rahuldas Harju maakohus riigiprokuratuuri taotluse anda Ševljakov Ameerika Ühendriikidele välja, on kirjutanud Delfi. Ševljakovi kaitsja, vandeadvokaat Yaroslav Radziwill kinnitas, et vaidlustas Harju maakohtu määruse Tallinna ringkonnakohtus.