JUHTKIRI | Hädakaitse tuvastamine peaks olema kergem kui kõigi kohtuastmete läbimine

Võiks ju olla lihtne – hädakaitse piir on vähim, millega rünne peatada. Kuid päriselus on need piirid segased, sest konfliktikuumuses on raske aru saada, mis on seaduses nõutav „mõistlik jõukasutus“.

Üks tuntumaid hädakaitse juhtumeid viimaste aastate jooksul on kahtlemata muusik Raivo Rätte ehk Kõmmari surma kaasus, kus vaieldi läbi kolme kohtuastme, mis piirini tohib ähvardatud ja raudkangiga pähe saanud inimene end ründaja eest kaitsta. Alles riigikohus leidis, et tegu oli afektiseisundis hädakaitsega.

Teine juhus, kus jutuks hädakaitse piirid, oli pereisa surm Lõuna-Eestis. Mees sattus tülli verinoore, ent kogenud võitlussportlasega. Menetluse kohaselt lükkas pereisa suitsu küsima läinud noormehe eemale, too aga vastas nii tugeva löögiga, et pereisa kukkus ja suri vigastustesse. Noormees sai hädakaitse piiride ületamise eest kuus aastat vangistust, kuna pidanuks oma jõudu ja oskuseid paremini tundma.

Mida tähendab afektiseisund, mis on selle piirid? Harva on plekituid, selgeid hädakaitse kasutajaid, kel pole muid probleeme alko või narkoga, varasemaid karistusi ega muid pilti segaseks tegevaid asjaolusid. Ka on raske defineerida, mida tähendab afektiseisund.

Sageli võib hädakaitse kasutajaks olla inimene, kel on tõepoolest purunenud see viimane piir. Kes võib olla on elanud pikemat aega, isegi aastaid hirmuvalitsuse all. Ja nüüd juhtus midagi, mis murdis kannatuse, mis viis ta üle piiri. Kas taolises afektiseisundis suudab inimene mõistlikult oma jõudu hinnata? Kas ta saab üldse arugi, mis relv läbi (talle) õnneliku juhuse kätte sattus, ja piirdub vaid selle lubatud ühe lasu või pussihoobiga ning hiljem, nagu kord ja kohus, kutsub justkui neutraliseeritud ründajale abi? Või ta pigem põgeneb, mis kohe süü varju talle heidab?