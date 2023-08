MART SOIDRO | Kauneim järv on Eestis Harku ehk Miks punavõimu all elanud keskealised mõistavad nüüd oma õpinguaastad hukka

Kust küll selline pealkiri? Vastan hoobilt: see on veidi muudetud variant „Tartu marsile“ („Kauneim linn on Eestis Tartu“), mis eelmisel nädalal kontserdikülastajas Urmas Sutropis pahameelt tekitas. Teda nimelt häirisid kontserdi eelviimane lugu „Kange mees“, mille sõnade autoriks on värske küüditaja Juhan Smuul. Ja nagu sellest veel vähe oleks – kontserdi viimane, Raimond Valgre lugu „Tartu marss“ üllatas Sutropi nõukogude nostalgiaga.