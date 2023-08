HING VAJAB ABI KOHE | Psühhoterapeut Eda Mölder: kriisinõustamine ei tohiks jääda hiljaks, ajaaken on kõige enam 3-4 päeva

Kuhu peaks pöörduma kriisiolukorra puhul?

Pöördumise võimalusi on mitmeid ja abivajaja võib ise valida millist abi ta soovib. Lähedase kaotuse või surma korral on soovituslik otsida abi võimalikult kiiresti. Pärast ootamatut surmajuhtumit ja olukorda, kus inimene võis ka ise olla ohus, on kasulik osaleda psühholoogilises järeltöös ehk debriifingus.

Sobilik ajaaken abiks on kolm kuni neli päeva pärast juhtumit. Kui on emotsionaalselt väga raske, siis võib kasutada ka anonüümset ja konfidentsiaalset Eluliini usaldustelefoni 655 8088, kus pakuvad õhtusel ja öisel ajal tuge vabatahtlikud.

Kui suur abi suudavad kriisipsühholoogid kannatajale anda?

Kriisi olukorras on tugi ja abi hädavajalik. Samas on individuaalne see, kuidas konkreetne olukord inimest mõjutab ja millised on tema enda meetodid toimetulekuks. Mõnikord piisab lihtsalt inimese mõistmisest, headest sõnadest ja õigel hetkel pakutud abist. Kuid on ka olukordi, mis kestavad kaua ja abivajadus suureneb.

Kõik kriisi sekkumised ja kriisi teraapiatehnikad on suunatud raskemate terviseseisundite ennetamisele ja töövõime säilitamisele. Siit tuleneb ka nõuanne pöörduda nõustamisse või vabatahtlike poole pigem varem kui hiljem.

Abivajad küsivad sageli, kas minu juhtum või minuga seotud sündmuste üleelamine on piisavalt tõsine, et abi otsida. Enamasti jõuvad inimesed kriisinõustamisse liiga hilja. Lõpuks on pöördumise ajaks kaotatud hulga aega ja kui oleks varem abi otsitud, oleks emotsionaalne töö andnud kiiremaid tulemusi ja hoidnud ära olukorra süvenemise.