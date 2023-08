Urmas Reinsalu eitab keelatud annetuse vastuvõtmist

ERJK saatis Urmas Reinsalule järelepärimise. Tekkinud küsimused on ERR teatel seotud Urmas Reinsalu erakonnakaaslase Tõnis Paltsi korraldatud kihutustööga, kes väidetavalt tasus helistajatele. Kuna tasumine võis toimuda Tõnis Paltsi ettevõtte kaudu ning kampaaniakuludes pole Tõnis Paltsiga seotud juriidilisele isikule tasumist deklareeritud, võib komisjoni hinnangul olla tegemist keelatud annetusega.

Urmas Reinsalu kinnitas nüüd vastuses ERJKile, et 2021. aasta kohalikel valimistel ei ole ta Tõnis Paltsilt ega temaga seotud ettevõttelt mingit valimiskampaania teenust endale tellinud. „Seetõttu ei kajastu see ka minu toonases valimiskampaania aruandes ega saa ma ka tellimata teenuse eest tasuda. "

„Olin toona Tallinna linnapea kandidaat ja sellest johtuvalt kasutasid nii erakond kui erakonna teised kandidaadid kampaanias viitamist minu isikule. Tõnis Palts on mulle kinnitanud, et tegemist oli tema kampaaniaga ning ta suhtleb teie komisjoniga korrektse aruandluse huvides. Mulle teadaolevalt ei ole erakond Isamaa viidatud tegevuse eest tasunud,” märkis Reinsalu.

Isamaa erakonna peasekretär Priit Sibul teatas ERJKile, et Tõnis Palts pöördunud erakonna poole ning esitanud isiklike kampaaniakulude aruande. Vastavalt saadud aruandele muudab erakond 2021 aasta valimiskampaania kulude aruannet.