Varastatud Tauno Kangro skulptuur saadi kätte

Juhtum leidis aset juuli lõpus, kui noortekamp tassis kuju minema. Läheduses asuva kohviku Kofeman töötaja sõnul on tänaseks Korstnapühkija kuju kütte saadud. „Kaks kurjategijat tõid kujukese öösel tagasi, see on jäänud kohviku turvakaamera videole,” rääkis töötaja. Tema sõnul on politsei tänanud kohvikut ja öelnud, et tänu meie videole leidsid nad kuriteos kahtlustatava üles.

Politseist täpsustati, et varguses kahtlustatav tuleb ütlusi andma lähiajal.