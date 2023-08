Tallinn maksab turvafirmale korrarikkujate püüdmise eest 52 000 eurot

Turvafirma patrullib linnaosas mai algusest septembri keskpaigani. Korrakaitsepatrull sõidab läbi paigad, kust on varem tulnud kaebusi avaliku korra rikkumise kohta. Lisaks autopatrullile liigub turvameeskond parkides ja rannaalal tõukerattaga.

„Põhja-Tallinnas on leping Patriot Security OÜga sõlmitud perioodiks 1. mai kuni 17. september. Lepingu kogumaksumus koos käibemaksuga on 52072,32 eurot,“ ütles Tallinna kommunikatsiooniosakonna juhataja Margit Tamm Õhtulehele. Maist juuni lõpuni fikseeris turvafirma näiteks mitu vandalismijuhtumit ja 54 juhtumit, kus külastajad tarbisid valvatavatel objektidel alkoholi.