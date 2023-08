SÕJAKOKKUVÕTE | Droonirünnak paari kilomeetri kaugusel NATO piirist

Poola sõjavägi eitas esialgu valgevenelaste lennumasinate riigi õhuruumi sisenemist, kuid õhtuks tunnistas kaitseministeerium, et kaks piiri lähedal treeninglennul olnud Valgevene helikopterit rikkusid poolakate õhupiiri. Need lendasid madalal ega ei jäänud radaripildile. Valgevenelased olid õppustest naaberriigile varem teada andnud. Poola kaitseminister Mariusz Błaszczak andis seoses piiririkkumisega korralduse suurendada piiri ääres sõdurite ning lahingukopterite arvu. Välisministeerium teatas aga oma avalduses, et Valgevene asjur kutsuti viivitamata vaibale.

Venemaa ründas ööl vastu kolmapäeva Ukraina Izmaili teraviljasadamat droonidega. See asub Rumeeniast kohe üle Doonau jõe. Ukraina kaitseministeeriumi teatel sai kahjustada viljahoidla. Sadama tegevus pandi seisma. Doonau jõe väikesadamad on muutunud Ukraina teraviljaekspordi jaoks oluliseks pärast seda, kui Moskva Musta mere teraviljalepingust taganes. Ukraina ja Rumeenia piiril asuvad Doonau sadamad on nüüd Kiievi peamine võimalus, kuidas saata miljoneid tonne Ukraina teravilja mujale maailma. Kaubad laaditakse praamidele ja saadetakse Rumeenia Musta mere sadamasse Constantasse. Rumeenlaste filmitud videod kahjustustest on üsna selged – on ju nendepoolne kallas vaid umbes kolme kilomeetri kaugusel. Rumeenia kuulub NATOsse. Rumeenia president Klaus Iohannis mõistis Ukraina taristule korraldatud rünnakud hukka ning nimetas seda, et need toimusid lausa Rumeenia külje all, vastuvõetamatuks.