MASSIVAHISTAMISED JA MEGAVANGLAD: El Salvadori jõuguvastases sõjas langevad ka süütud mehed

El Salvadori president Nayib Bukele (all pildil) on riiki räsivatele kuritegelikele gängidele sõja kuulutanud. Ent selles sõjas on ka süütuid ohvreid. Päris narkoärikate, diilerite, kõrilõikajate kõrval vahistavad võimud ka tuhandeid inimesi, kelle seotust jõukudega oleks vaja hoolikamalt tõestada. Paljud neist võivad olla täiesti süütud. Kokku on El Salvadoris viimase 16 kuuga vahistatud tervelt 70 000 inimest. Osa neist on paigutatud uude nn megavanglasse, kus kinnipeetavad elavad kui kilud karbis, saja vangi kohta on vaid kaks tualetti ja kraanikaussi.