PÄÄSU POLE: kokkupõrkel autoga jääb alati kannatajaks jalgrattur

Kes süüdi on, selgitab välja politseimenetlus. Jalgrattaklubi Vänta Aga juhatuse liige Rein Lepik tõdeb, et üks on uurimatagi selge: kokkupõrkel autoga jääb alati kannatajaks rattur või jalakäija. Mai algul sõitis vanema härra juhitud auto samal Aruküla teel ülekäigurajal otsa noorele naisele ja tema kärus olnud lapsele, kes hukkus. Äsjase liiklusõnnetuse koht sealt paistab.