JUHTKIRI | Ketti pandud laps on igal juhul vale. Seda on aga ka olukord, milles tema vanemad on sunnitud olema

Veebilehtedel ja paberil on kõik justkui kena – on võimalus saada rehabilitatsiooni, tuge ja ennäe – isegi tugiisikut. Tegelikkuses raha pole, teenused on kaugel ja kõige enam napib inimesi, kes oleksid nõus riigi sätestatud tingimustel tugiisiku tööd tegema. Häda on veel suurem, kui abivajaja elab Tallinnast kaugemal.

Selline olukord sünnitab koledaid juhtumeid. Ketti pandud laps on igal juhul vale. Seda on aga ka olukord, milles tema vanemad on sunnitud olema. Vale, muideks, on ka inimene, kes tegi lapsest pildi ja sellega meediasse jooksis, kus see kahetsusväärselt avaldati.