LASTELE AINULT RÄMPSTOITU? Toitlustusasutuste kesise lastemenüü sisu sõltub võsukeste vanematest. Toitlustusjuht: „Kliendid on saanud pahaseks, kui meie menüüs pole friteeritud kartuleid!“

Annika ütleb, et käib perega tihti väljas söömas, kui ise ei viitsi ega taha kodus kokata. „Lastemenüü hinnad on teadagi märkimisväärselt odavamad, kuid see, mida pisikestele pakutakse, pole okei. Miks peab lastele viie kuni kaheksa euro eest sisse söötma suures koguses õli, poolfabrikaate ja nisu ning kuhjaga suhkrut? Nad on ju arenevad organismid, ja juba nii noores eas sellist räpsu süüa…“ on pereema nõutu.