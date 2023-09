Mõnus date night Tallinna kesklinna popis lounge’is: maitsvad kokteilid ja pealinna parim vesipiip!

Olin korra ennegi käinud Magnet Lounge’is – toona veetsime seal üheskoos sõpruskonnaga vahva õhtu. Juba siis tabasin end mõttelt, et see oleks ideaalne koht ka toredaks date night’iks elukaaslasega. Peamine põhjus on see, et Magnet Lounge’is on lihtsalt rohkelt ruumi. Paljudes lokaalides on probleem selles, et lauad on nii lähestikku, et kõrvalseltskonna jutuvada lausa häirib. Siin leiab aga mõnusaid nurgakesi, et kaasaga omaette aega veeta.

Meie valime sel esmaspäeva õhtul laua siseruumides, kuid vabalt oleks saanud istuda ka õue. Kahjuks on Eesti ilm selline nagu ta on... Muidu on aga Magnet Lounge’il ka mõnus väliterrass, kus saab ühelt poolt nautida privaatsust, kuid teisalt olla teatava linnamelu keskel.

Esimene üllatus on tegelikult see, et külastajaid on vaatamata nädala algusele päris palju – tundub tõesti, et suust suhu reklaam Magnet Lounge’i osas on toiminud.

Istun parasjagu pehmel diivanil ja silmitsen maitsekat interjööri, kui teenindaja on menüüdega juba platsis. No tõesti on teenindus kiire ja pädev, sest noormees oskab väga oskuslikult vastata kõikidele meie küsimustele toitude ja kokteilide kohta.

Mina valin eelroogade valikust külmsuitsulõhe wrapi keedumunaga, kuid kaaslane vürtsika pasta chorizoga. Kumbki meist ei pea pettuma. Mul on aeg-ajalt juhtunud, et väljas pastat süües on see vähekreemikas ja kuiv, kuid Magnet Lounge’i pasta oli ülihea. Oleks teadnud, tellinuks endalegi. Aga no pole hullu – suitsulõhe wrap on samuti imehea. Ahjaa, üks asi veel... siin saab terve päeva tellida maitsvat hommikusööki, nii et pole vahet, kas sinu päev algab kell kümme hommikul või kell neli pärastlõunal.

Kokteilivalik on samuti üsna lai, nii alkovabade kui ka alkoholiga jookide osas. Kui korra tekib mõte tellida Pina Colada alkovaba versioon Nada Colada, siis põnevad valikud alkoholiga kokteilide osas köidavad pilku. Ei, ma ei võta täna klassikalist suvejooki Aperol Spritzi. Ma tellin hoopis Limoncello Spritzi, sest sellist itaalialiku kokteili enamikes pealinna lounge’ides kahjuks ei leia. Aga mekk on küll mõnusalt itaalialik – viimati saigi seda joodud Lõuna-Itaalias reisides. Aitäh selle nauditava maitserännaku eest!