RAIVO TAMM | Automaksu kehtestamine näitab, et enam meistrite tööd ei hinnata

Eesti on läbimas kiirkorras pööret vasakule. Kui varasemalt olid meie riigis varamaksud põlu all, siis nüüd surutakse inimestele peale arusaama, et kui on raha midagi ülal pidada, siis tuleb selle eest ka peale maksta. Tõenäoliselt ei käi tõesti enamikele vanasõidukite omanikele automaksu tasumine üle jõu, aga küsimus on, millise sõnumi see ajalugu elus hoidvatele inimestele annab.