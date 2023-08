KIIK, SEEDER JA HELME | Kas ja kes annab järele: kuidas sügisel riigikogu taas tööle saada?

Kevadel oli riigikogu töö kohati seiskunud, topates lõpututes protseduurilistes küsimustes. Õhtuleht küsis riigikogu opositsioonierakondade fraktsioonide juhtidelt, mida nad on valmis tegema, et sügisel saaks töö jätkuda ilma suuremate tülideta. Milliseid kompromisse peaksid tegema nii nemad kui ka teised erakonnad ja mida on nad praeguseks õppinud.