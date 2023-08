NÖÖRI OTSAS LAPS JA HUNDID | Ursula Zimmermann: kohut tuleks mõista ka süsteemi üle, mis lähedased tegeliku toeta jätab

Nädalpäevad tagasi ilmunud uudisnupp Lõuna-Eesti maakohas nööri otsa seotud teismelisest poisist liigutas loomulikult paljude lugejate sotsiaalset närvi ja küttis kirgi. Väga kiiresti lennutati ka pere pihta mürginooli ja mõisteti kohut. Ma ei tea selle konkreetse pere lugu, aga mis siis, kui perele on see sisulises plaanis ainuke lahendus oma lapsega suvel koos olla ja igapäevaelus hakkama saada? Last uitama või halvemal juhul huntidele söödaks saata poleks ju päris kindlasti parem lahendus.