Kas puudega last tohib posti külge aheldada? Spetsialist: perele oli see hädavajadus

Lõuna-Eestis hoiti last õues rihma otsas nagu ketikoera, kirjutas Eesti Ekspressis läinud nädalal. Fotod ja videod ühe koha peal taaruvast noorukist jahmatavad. Ent vaid selliste lastega ise kokku puuduvad inimesed teavad, kuidas niisugused olukorrad sündida võivad.

Autistliku lapse ema Marika ütleb, et ei mõista poisi vanemaid hukka. Autismiliidu juhatuse esimees Marianne Kuzemtšenko möönab, et lihtne on vanemale hinnangut anda, kui ise selle supi sees ei ole.

Kogu loo taustalt kumab suurem probleem.