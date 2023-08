INTERVJUU | Kapo uus juht: me ei peaks üllatuma, kui Vene mõjuagente on veel

Kaitsepolitseiameti värske peadirektor Margo Palloson jätab ütlemata, kui palju on Eestis neid inimesi, kes teadlikult Venemaale kasulikke ja siinset ühiskonda lõhestavaid narratiive levitavad. Küll aga annab ta mõista, et neid inimesi on ja ta ta teab väga hästi, kes nad on. „Kui Vene kodanik Eestis soovib väga elada Vene maailmas ja seda siia laiendada, siis meie oleme valmis teda teisele poole jõge aitama, et ta saaks selles maailmas elada.“