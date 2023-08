Venemeelsuse tõttu vallandatud piirivalvelaeva vanemmehaanik jäi kohtus hüvitiseta

Tallinna halduskohus ei rahuldanud politseiametniku kaebust, tunnistades politsei- ja piirivalveameti käskkirja seaduslikuks. „Vaidluse teema on seotud küsimusega, kus on piir sõnavabadusel, kas sõnavabadus on meil Ukraina-Venemaa teemal karistatav või see oli ettekääne, et asutuste struktuurimuudatuste tõttu mitte maksta koondamistasu 33 laitmatu teenistusaasta eest,“ selgitas vandeadvokaat Ljudmila Tamar. „Ka menetlus halduskohtus oli kummaline. Meile isegi ei võimaldatud tutvuda laevameeskonna liikmete selgitustega, mis olid aluseks vabastamise käskkirjale – viitega, et tegemist on salastatud teabega. Samal põhjusel jäeti rahuldamata ka meie taotlus nimetatud isikute tunnistajana ülekuulamiseks ja kõikvõimalikud muud taotlused, mida olime kohtule esitanud,“ rääkis Tamar. „Kuigi ringkonnakohus ei pidanud õigeks esimese astme kohtu seisukohta seoses teabe kinniseks kuulutamisega ja meile tulnuks võimaldada asjas kogutud tõenditega tutvuda, jõudis esimese astme kohus lahendi juba välja kuulutada.“ Kohtuotsuse kohaselt on tuvastatud, et vestlusel laevastiku juhiga õigustas kaebaja Vene Föderatsiooni sissetungi Ukrainasse. „Nimetatud asjaolu nähtub kõnealuse vestluse protokollist, kus kaebaja ütles, et „Ukraina poliitikud ei teinud head tööd läbirääkimistel, et sõda vältida. Venelastel oli mingi põhjus Ukrainasse tungida, mingi luureinfo, mille põhjal sõda alustada“,“ vahendas advokaat. Ta kahtleb, kas sellest lausest saab järeldada, et kaebaja ei ole enam lojaalne Eesti riigile. „Iga isiku ja ka riigi käitumisel on oma põhjus. Vahe on selles, kas see põhjus on õiguspärane või mitte. Kaebaja ei väitnud, et venelastel oli õiguspärane põhjus tungida Ukrainasse ja vestluses antud teistest vastustest oli üheselt arusaadav, et kaebaja ei õigusta ega toeta Vene agressiooni,“ selgitas advokaat, kelle sõnul aga ei huvitanud need vastused kedagi, ka mitte kohut. Kaebaja ja ta esindaja kaaluvad halduskohtu otsuse vaidlustamist.