Kohtuasi: kergejõustikuliit andis Aruküla veretöös süüdistatavale positiivse iseloomustuse

Harju maakohus on oma määrusega rahuldanud kaitsja taotluse esitada kohtule süüdistatavat iseloomustavaid tõendeid Eesti kergejõustikuliidult. Liidu president Erich Teigamägi ütleb, et Jakson tegutses aktiivse noore kergejõustikukohtunikuna. „Näiteks 2021. aasta suvel Tallinnas, Kadrioru staadionil toimunud U20 ja U23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel teivashüppe vanemkohtunikuna. Meie iseloomustus käib tema kergejõustikukohtunikuna tegutsemise kohta, ta on osalenud kohtunikuna 134 võistlusel,“ märkis Teigamägi.