SÕJAKOKKUVÕTE | Moskvas sai sama hoone kaks korda drooniga pihta

Okupandid pommitasid Hersoni haiglat. Üks arst sai surma, neli haiglatöötajat kannatada, üks medõde sai niivõrd ränki vigastusi, et tema elu on ohus. Kahjustada sai haigla kirurgiaosakond. Kohaliku sõjaväeadministratsiooni juht Roman Mrotško teatas Telegrami sõnumirakenduses, et noor arst oli oma töökohal tegutsenud vaid paar päeva. Mrotško lisas, et arstid võitlevad õe elu eest.