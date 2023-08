JUHTKIRI | Kui isegi ajakirjandus saab aru, et Nordica tegevus oli üliriskantne, võiks sama kehtida ka ministeeriumi esindaja puhul

Nordica praeguse kahjumi hoiatustuled põlesid juba vähemalt aasta tagasi, kui Õhtuleht kirjutas, et ettevõtet võib oodata Estonian Airi kuri saatus. Lugu, mille eest meid ähvardati suisa pressinõukoguga, osutus prohvetlikuks. Tegelikult osutus selleks ka Palmér ise – olles ise 10 aastat tagasi rääkinud, et Estonian Airi hukutas eri tüüpi lennukite kasutamine, otsustas ta vahepeal Nordica juhiks saanuna astuda pidulikult sama reha otsa. Ehk osta eri tüüpi lennukeid.

Kuid mida tegi ministeeriumi esindaja nõukogus? Korduvalt toonitati, et omaniku ootus on laieneda konservatiivselt ja teenida kasumit. Kui isegi ajakirjandus saab aru, et ettevõtte tegevus oli üliriskantne, võiks sama kehtida ka ministeeriumi esindaja puhul.

Raskustega maadleb ka Nordica suurim klient SAS. Kas me saame kindlad olla, et Nordica olukord lähiajal veelgi hullemaks ei lähe? Kliimaminister Kristen Michal on juba öelnud, et riigil pole kavas Nordicale rohkem raha anda. On meil üldse vaja rahvuslikku lennufirmat, millele ohjeldamatult peale maksta, et teha allhankeid teistele firmadele?