Kuidas HLÜ usaldusväärsust hinnata?

Lubaduste järgi ajavad kõik HLÜ-d sarnast asja – kaasavad ühistu liikmete sääste, pannes need kasumit teenima. Läbi tähtajalise hoiustamise on HLÜ liikmetel võimalik teenida oluliselt kopsakamaid hoiuseintresse kui pangas hoiustades. Nii toimis see edukalt mitmeid aastaid, kuniks suur hulk inimesi sai petta. Heas usus olid nad enda raha kasutada andnud ühistutele, kes polnud nende usaldust väärt.

Esmajoones tuleks vaadata, kui kaua ühistu tegutsenud on. „Kuna usalduse üles ehitamine nõuab aega, on kõige keerulisemas seisus uued tulijad. See, kui ühistu on tegutsemist alles alustanud, ei ole automaatselt halb märk, kuid kindlasti toob see hoiustaja jaoks kaasa suuremaid riske. Pikk ajalugu lisab kindlustunnet, et ühistu tegevus on jätkusuutlik,“ ütleb Semjonova, kelle juhitaval Eestihoiusel täitub tänavu 10. tegevusaasta.