„JÄRGMINE PEATUS“ | Admiral Bellingshauseni pardal: olemas on isegi vann... ainult et purgisuppide hoidmiseks!

Alustuseks on veidi juttu Admiral Bellingshauseni seekordsest ekspeditsioonist, mis viib Arktikasse. Johanna-Kadri tegi kaasa esimese etapi Sillamäelt Kopenhaagenisse.

Saatekülaline tunnistab, et üllatus, kui luksusliku laevaga tegemist on. Kogu olemine oli seal üsna mõnusaks tehtud – nii nendibki ta, et eestlased ikka oskavad elada. Muuseas, olemas oli isegi vann. Tõsi küll, kõigest purgisuppide hoidmiseks.