MAMMI PANEB PAIKA | Ene Pajula: kes ikka nii loll on, et tahab makse maksta. Ent kuidas siis oma riigikest ülal pidada?

Nimelt käis ta 1969. aastal üleliidulise noorte ajakirjanike turismigrupiga Ungaris ja sattus seal jutu peale ühe Moskva kutiga. Päris usaldusliku jutu peale isegi. Nimelt jõudsid nad tolle hetke poliitilist olukorda arutades sinnamaani, et mammi hakkas rääkima Eesti unistusest – et meil oleks jälle oma riik. Toda kutti ei tundunud asja ideoloogiline külg üldse huvitavat, tema teatas täiesti pragmaatiliselt, et te olete nii väikesed, et ei saa riigi ülalpidamisega hakkama.